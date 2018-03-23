Полицейские в Киеве обыскивают базу карательного полка «Азов» 

Сегодня утром подразделение спецназа МВД Украины «Корд» зашло на базу карательного полка «Азов» и созданной на его основе неонацистской партии «Национальный корпус». Как рассказали украинским СМИ в МВД, в здании, где располагается офис нацистов, это корпус бывшего машиностроительного завода АТЭК, проводятся некие следственные действия.
О захвате офиса и тренировочной базы объявила пресс-служба «Национального корпуса» на официальных страницах в социальных сетях. Так, по словам главаря «Национального корпуса», депутата Верховной Рады Андрея Билецкого, имеющего среди соратников прозвище «Белый вождь», полицейские не предоставили никаких документальных обоснований на право обыскивать «рекрутинговую базу патриотов», зато сломали двери и украли некие личные вещи, и даже ордена «людей, которые воевали за Украину». Также главарь украинских неонацистов переживает, что в помещение могли «что-нибудь подкинуть, какие-нибудь очередные „гранаты Савченко“. „Их сегодняшняя задача — политическая провокация, а не юридические действия“, — заявил Билецкий.
Позже в пресс-службе Национальной полиции подтвердили, что на территории завода АТЭК действительно проводятся следственные действия по решению суда, однако не уточнили, связаны ли они непосредственно с „Азовом“ и „Национальным корпусом“.
»Следственные действия проводятся по решению суда сотрудниками Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", — говорится в опубликованной на официальном сайте информации.
Сами неонацисты подозревают, что все происходящее каким-то образом связано со вчерашним заявлением Билецкого, назвавшего уголовное дело против Надежды Савченко «политическим цирком».
Впрочем, некоторые СМИ полагают, что обыск никак не связан с политикой, а речь идет о возвращении собственникам территории завода АТЭК (бывший «Красный экскаватор»), которую в ноябре 2014 года карательный батальон «Азов» захватил и присвоил явочным порядком.
В этой связи стоит напомнить, что сам по себе полк «Азов» входит в состав МВД Украины, и официально является спецподразделением Национальной гвардии — по документам это воинская часть № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения. Также известно, что «Азов» пользуется особым расположением и покровительством главы МВД Арсена Авакова.