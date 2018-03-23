Полицейские в Киеве обыскивают базу карательного полка «Азов»

Сегодня утром подразделение спецназа МВД Украины «Корд» зашло на базу карательного полка «Азов» и созданной на его основе неонацистской партии «Национальный корпус». Как рассказали украинским СМИ в МВД, в здании, где располагается офис нацистов, это корпус бывшего машиностроительного завода АТЭК, проводятся некие следственные действия.

О захвате офиса и тренировочной базы объявила пресс-служба «Национального корпуса» на официальных страницах в социальных сетях. Так, по словам главаря «Национального корпуса», депутата Верховной Рады Андрея Билецкого , имеющего среди соратников прозвище «Белый вождь», полицейские не предоставили никаких документальных обоснований на право обыскивать «рекрутинговую базу патриотов», зато сломали двери и украли некие личные вещи, и даже ордена «людей, которые воевали за Украину». Также главарь украинских неонацистов переживает, что в помещение могли «что-нибудь подкинуть, какие-нибудь очередные „гранаты Савченко “. „Их сегодняшняя задача — политическая провокация, а не юридические действия“, — заявил Билецкий.

Позже в пресс-службе Национальной полиции подтвердили, что на территории завода АТЭК действительно проводятся следственные действия по решению суда, однако не уточнили, связаны ли они непосредственно с „Азовом“ и „Национальным корпусом“.

»Следственные действия проводятся по решению суда сотрудниками Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", — говорится в опубликованной на официальном сайте информации.

Сами неонацисты подозревают, что все происходящее каким-то образом связано со вчерашним заявлением Билецкого, назвавшего уголовное дело против Надежды Савченко «политическим цирком».

Впрочем, некоторые СМИ полагают, что обыск никак не связан с политикой, а речь идет о возвращении собственникам территории завода АТЭК (бывший «Красный экскаватор»), которую в ноябре 2014 года карательный батальон «Азов» захватил и присвоил явочным порядком.