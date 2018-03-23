Красная кнопка: Савченко останется на Украине и будет писать свои законы 

Об этом она заявила во время суда по избранию ей меры пресечения, передает «112».
«Я никуда не убегу. Я остаюсь на Украине, потому что я герой Украины. Буду выполнять свою работу, в соответствии с присягой народного депутата. Я буду каждый раз останавливать и блокировать их решение, нажимать красную кнопку, когда они проводят преступные законы, буду писать свои законопроекты», — заявила Савченко.
В свою очередь прокурор заявил о том, что будет требовать для Савченко пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Сегодня Савченко, которую задержали вчера после того, как Верховная Рада сняла с нее неприкосновенность и разрешила задерживать, избирают меру пресечения. Народного депутата подозревают в подготовке госпереворота.