Красная кнопка: Савченко останется на Украине и будет писать свои законы

Об этом она заявила во время суда по избранию ей меры пресечения, передает «112».

«Я никуда не убегу. Я остаюсь на Украине , потому что я герой Украины. Буду выполнять свою работу, в соответствии с присягой народного депутата. Я буду каждый раз останавливать и блокировать их решение, нажимать красную кнопку, когда они проводят преступные законы, буду писать свои законопроекты», — заявила Савченко.

В свою очередь прокурор заявил о том, что будет требовать для Савченко пожизненного заключения с конфискацией имущества.