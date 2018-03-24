Последний свидетель: не пригодился

В Николаеве 18 марта совершил самоубийство ветеран войны в Донбассе 29-летний летчик-штурмовик Владислав Волошин . Это тот самый украинский летчик, которого обвиняют в гибели авиалайнера Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» 17 июля 2014 года.

33 боевых вылета в Донбассе, звание народного героя. Медаль за отвагу майору Волошину вручили буквально через два дня после гибели малайзийского «Боинга». Портрет «Грача» — такой позывной был у Волошина — еще недавно висел в администрации президента Украины Петра Порошенко . А теперь его фото — в траурной рамке и красных гвоздиках. И, возможно, тайну крушения пассажирского самолета он унес с собой.

И вот же загадочное стечение обстоятельств: сначала в Голландии заявляют, что не могут расшифровать данные с российских радаров и якобы поэтому затягивают расследование, а потом на Украине летчик, чей штурмовик зафиксировали те самые нечитаемые приборы (Су-25 находился в месте разрушения в течение четырех минут), стреляет себе в грудь.

И это еще не все. Исходя из того, что уже успели опубликовать украинские СМИ, по всей истории, связанной с самоубийством Волошина, возникает еще целый ряд вопросов, на которые невозможно найти логичные ответы. В частности: почему Волошин, судя по его словам в прессе, любивший свою семью и боявшийся оставить детей без отца, решился нанести ей страшную психологическую травму и выстрелил в себя, причем дома, а не на работе? И если поступок Волошина был вызван чьими-то неправомерными действиями, почему он не оставил никакой посмертной записки? Ведь мог же попытаться восстановить справедливость! Но и это не все. Почему Волошин стрелял себе именно в грудь? Ведь профессиональный военный не мог не знать, что это весьма ненадежный способ ухода из жизни? По факту, он прожил еще полтора часа и даже находился в сознании. И как вышло, что у человека, успешно прошедшего многочисленные психологические тесты в военном университете (а для летчиков они, как правило, самые жесткие), а затем спокойно бомбившего школы, детсады и больницы в Донбассе (о том, по каким объектам «работает» украинская авиация в ЛНР и ДНР, всем хорошо известно), оказалась вдруг настолько неустойчивая психика, что он решил стреляться?

Теория о «добровольном» уходе Волошина из жизни на фоне угрызений совести не способна дать убедительный ответ ни на один из вышеперечисленных вопросов. С точки зрения логики, версий смерти Волошина, способных здраво объяснить все произошедшее, может быть только две. Либо бывшего летчика убили, а семью угрозами заставили замолчать, использовав как «прикрытие». Либо Волошина угрозами вынудили совершить самоубийство, причем именно дома, в присутствии близких, чтобы те подтвердили — ушел из жизни сам.

Не случайной видится и дата 18 марта. Именно в этот день основной темой для обсуждения в СМИ были выборы президента России, и новость о гибели человека, подозревавшегося в атаке на малазийский «Боинг», оказалась на информационной периферии.

Впрочем, как бы там ни было, очевидно одно — герой АТО Волошин не вписался в реальность постмайдановской Украины. И это в чем-то роднит его судьбу с биографией арестованной Надеждой Савченко , которую собираются водворить сейчас в украинскую тюрьму. Она тоже прошла путь от лобызаний с представителями украинской власти, до жесткого конфликта с высокопоставленными чиновниками, призывая к бунту.

Множество идолов, которые поднял после победы Евромайдан, с треском рухнули. Причем, снесли их вчерашние поклонники и соратники. А это создало в обществе страшный дефицит положительных персонажей. До такой степени, что, согласно опубликованным данным Киевского международного института социологии, почти 40 процентов украинцев не знают, за кого им голосовать на предстоящих выборах.

И если власть, взращенная Майданом, сплошь плохая, то, может, настало время для большой ревизии? Ревизии обстоятельств начала войны, утраты территорий и, наконец, того, что произошло в конце февраля 2014 года в центре Киева. И тогда, когда «святий» Майдан окажется не таким святым, когда великая «война с Россией » подутратит свое величие, то, может, наступит отрезвление?

Ведь если созданная Майданом реальность пожирает своих героев, быть может, это значит, что она пожирает сама себя?