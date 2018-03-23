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Корнилов: Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко
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Корнилов: Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко 

Свободная пресса 7 часов назад
Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов отмечает, что в истории с Надеждой Савченко киевская власть поставлена в более неудобную ситуацию, чем та, в которую ее поставил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Когда Савченко уехала в Европу, в Киеве начали резко возбуждать уголовные дела против неё, настраивать негативно общественное мнение. Я так понимаю, Порошенко как раз надеялся, что таким образом запугает бывшую наводчицу и вынудит остаться этаким диссидентом в Европе», — сказал политолог в интервью «СП».
По его словам, давать ей теперь реальный тюремный срок проблематично, поскольку в неудобное положение будут поставлены западные спонсоры киевского режима, поэтому Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко.
Читайте подробнее в материале «СП» «Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи».
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