Корнилов: Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко 

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов отмечает, что в истории с Надеждой Савченко киевская власть поставлена в более неудобную ситуацию, чем та, в которую ее поставил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Когда Савченко уехала в Европу, в Киеве начали резко возбуждать уголовные дела против неё, настраивать негативно общественное мнение. Я так понимаю, Порошенко как раз надеялся, что таким образом запугает бывшую наводчицу и вынудит остаться этаким диссидентом в Европе», — сказал политолог в интервью «СП».
По его словам, давать ей теперь реальный тюремный срок проблематично, поскольку в неудобное положение будут поставлены западные спонсоры киевского режима, поэтому Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко.
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