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МИД РФ: Украина не выполняет свои обязательства, позволяя работать сайту «Миротворец»
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МИД РФ: Украина не выполняет свои обязательства, позволяя работать сайту «Миротворец» 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Украинские власти не выполняют международные обязательства, не проводя расследование деятельности сайта «Миротворец», заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
Ранее на украинском сайте появились персональные данные иностранных граждан, работавших наблюдателями на выборах президента России в Крыму.
"Нежелание украинских властей провести расследование деятельности пресловутого сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, установленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера", — сказал Кожин.
"По-видимому, так Украина исполняет обязательства в рамках Совета Европы. ООН и ОБСЕ, продолжая подвергать своих и иностранных граждан смертельной опасности", — подчеркнул представитель МИД РФ.
Сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. «Миротворец» опубликовал и продолжает публиковать персональные данные ряда журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, France-Presse, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, AP и др. средств массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в «пособничестве террористическим организациям».
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