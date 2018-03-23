МИД РФ: Украина не выполняет обязательства в отношении «Миротворца» 

Киевские власти не выполняют международные обязательства по проведению расследования о деятельности сайта «Миротворец», заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. Об этом сообщает ТАСС.
"Нежелание украинских властей провести расследование деятельности пресловутого сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, установленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера", — отметил дипломат.
По словам Кожина, Украина подвергает смертельной опасности жизни своих и иностранных граждан, отказываясь выполнять рекомендации Совета Европы, ООН и ОБСЕ.
Негласным куратором сайта является депутат Верховной Рады и советник главы МВД Антон Геращенко. На ресурсе публикуются фамилии лиц, которых «считают» сепаратистам и врагами Украины. В том числе, были размещены данные на писателя Олеся Бузину и экс-депутата Партии регионов Олега Калашникова, убитых националистами в 2015 году.