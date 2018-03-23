Ещё
МИД РФ: Украина не выполняет обязательства в отношении «Миротворца»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: Украина не выполняет обязательства в отношении «Миротворца» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Киевские власти не выполняют международные обязательства по проведению расследования о деятельности сайта «Миротворец», заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. Об этом сообщает ТАСС.
"Нежелание украинских властей провести расследование деятельности пресловутого сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, установленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера", — отметил дипломат.
По словам Кожина, Украина подвергает смертельной опасности жизни своих и иностранных граждан, отказываясь выполнять рекомендации Совета Европы, ООН и ОБСЕ.
Негласным куратором сайта является депутат Верховной Рады и советник главы МВД Антон Геращенко. На ресурсе публикуются фамилии лиц, которых «считают» сепаратистам и врагами Украины. В том числе, были размещены данные на писателя Олеся Бузину и экс-депутата Партии регионов Олега Калашникова, убитых националистами в 2015 году.
Российская Газета: последние новости
Савченко объявила голодовку Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко c главой ДНР Опубликовано видео задержания Надежды Савченко в Киеве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации801
Савченко грозит «пожизненное»89
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети27
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение