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61% украинцев хотят разогнать Верховную Раду
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61% украинцев хотят разогнать Верховную Раду 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун.
«61% положительно относятся к предложению распустить нынешнюю Верховную Раду и провести внеочередные парламентские выборы. В декабре прошлого года таких респондентов было 57,1%", — сказал Левцун, презентуя результаты опроса «Общественный запрос на обновление власти» на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу, 23 марта.
Согласно исследованию, 26,6% респондентов не поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов, а 12,4% — затрудняются ответить.
Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях Украины. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.
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