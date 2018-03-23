«Это, наверное, версия британцев»: Песков о вербовке Савченко в российской тюрьме — ЭКСКЛЮЗИВ

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко», — сказал Песков.

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