Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной чушью» версию о том, что бывший народный депутат Украины Надежда Савченко в российской тюрьме стала агентом Кремля. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».
«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко», — сказал Песков.
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