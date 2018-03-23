Дмитрий Песков прокомментировал слухи о вербовке Надежды Савченко в российской тюрьме 

Накануне Надежда Савченко была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о вербовке Надежды Савченко в российской тюрьме. Он назвал подобные слухи «чушью».
— Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко, — отметил Дмитрий Песков в интервью МИР 24.
Накануне Надежда Савченко была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины. Верховная Рада приняла решение снять с нее депутатскую неприкосновенность и дала согласие на ее арест.
Ранее Надежда Савченко рассказала об условиях содержания в украинских СИЗО. По ее словам, в камере за ней ведется постоянное видеонаблюдение, передает издание «Невские Новости».
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