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Москва решительно осуждает осквернение на Украине памятника Ватутину
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Москва решительно осуждает осквернение на Украине памятника Ватутину 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия решительно осуждает осквернение памятника герою Советского Союза Николаю Ватутину в украинском Бердычеве и требует от властей Украины прекратить потакать экстремистам. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"В который раз призываем власти Украины предпринять необходимые меры по охране символов победы наших народов в ВОВ и прекратить политику потакания экстремистам", — сказал он.
Россия также возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение республики от фашизма. «Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и ее народа в годы Второй мировой войны», — сказал дипломат.
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