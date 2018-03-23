МИД РФ раскритиковал разрыв Киевом экономических связей с Россией

Артем Кожин. Решение Киева прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ

"Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике", — цитирует ТАСС дипломата.

Кабмин Украины на заседании 21 марта проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Свой шаг власти объясняют попыткой переориентировать экономику на сотрудничество с ЕС

По данным лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, правительство скрывает, что российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики. По итогам 2017 года объем товарооборота обеих стран значительно вырос.