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МИД РФ раскритиковал разрыв Киевом экономических связей с Россией
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МИД РФ раскритиковал разрыв Киевом экономических связей с Россией 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Решение Киева прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике", — цитирует ТАСС дипломата.
Кабмин Украины на заседании 21 марта проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Свой шаг власти объясняют попыткой переориентировать экономику на сотрудничество с ЕС.
По данным лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, правительство скрывает, что российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики. По итогам 2017 года объем товарооборота обеих стран значительно вырос.
Программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной была подписана в июне 2011 года. Она предусматривает режим свободной торговли и взаимную защиту инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
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