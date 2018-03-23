Савченко объявила голодовку

Савченко объявила сухую голодовку

О своем решении парламентарий объявила в ходе заседания суда, который должен избрать ей меру пресечения.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», — заявила она.

Также Савченко сообщила, что тем самым покажет всем «неверующим», что голодала «в российских тюрьмах», доказательства чего есть только у «врага», а отныне будут и у властей Украины

Надежда Савченко была задержана накануне. Депутату вменяют в вину подготовку терактов в Верховной Раде. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Савченко намеревалась взорвать в сессионном зале парламента две гранаты, а выживших коллег «добить» из автоматов. Сама депутат сообщила, что готовила лишь «политическую провокацию».