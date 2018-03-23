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Савченко объявила голодовку
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Савченко объявила сухую голодовку 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объявила сухую голодовку, сообщает «112».
О своем решении парламентарий объявила в ходе заседания суда, который должен избрать ей меру пресечения.
«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», — заявила она.
Также Савченко сообщила, что тем самым покажет всем «неверующим», что голодала «в российских тюрьмах», доказательства чего есть только у «врага», а отныне будут и у властей Украины.
Надежда Савченко была задержана накануне. Депутату вменяют в вину подготовку терактов в Верховной Раде. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Савченко намеревалась взорвать в сессионном зале парламента две гранаты, а выживших коллег «добить» из автоматов. Сама депутат сообщила, что готовила лишь «политическую провокацию».
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