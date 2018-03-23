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МИД РФ назвал победой над здравым смыслом разрыв Киевом экономических связей с Россией
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МИД РФ назвал победой над здравым смыслом разрыв Киевом экономических связей с Россией 

ТАСС 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение Киева прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"На днях украинскими властями было заявлено о еще одной победе над здравым смыслом — сообщено о принятом кабинетом министров Украины решении о прекращении действия программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 годы. Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике", — подчеркнул дипломат.
"Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях, в частности в атомной промышленности, в атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере, — отметил Кожин. — Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяет выделяемые Евросоюзом мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, стратегических сырьевых товаров, таких как мед, грибы, соки, сгущенка, зерновые, томаты и мясо птицы".
По его словам, «на наших глазах происходит деиндустриализация Украины».
Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией 21 марта. Данная программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других. Ранее, поясняя необходимость прекращения действия сотрудничества, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.
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