Савченко объявила голодовку

Надежда Савченко , депутат Верховной рады , обвиняемая в подготовке теракта и государственного переворота, объявила сегодня голодовку. Об этом она заявила, выступая в Шевченковском районном суде Киева, где ей избирается мера пресечения.

"Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа. Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", — цитируют слова Савченко украинские СМИ.

Также Савченко пожаловалась на нарушение ее прав из-за того, что в камере следственного изолятора за нею ведется постоянное наблюдение, даже в уборной.

"В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Камеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали видеокамеры. Все это о том, как людей закрывают, как унижается человеческое достоинство после «революции достоинства», — заявила Савченко.

Рядом с судом митингуют несколько десятков сторонников Савченко, само здание оцеплено двойным кордоном полиции.