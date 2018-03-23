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Савченко объявила голодовку
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Савченко объявила голодовку 

Российская Газета 7 минут назад
Фото: Российская Газета
Надежда Савченко, депутат Верховной рады, обвиняемая в подготовке теракта и государственного переворота, объявила сегодня голодовку. Об этом она заявила, выступая в Шевченковском районном суде Киева, где ей избирается мера пресечения.
"Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа. Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", — цитируют слова Савченко украинские СМИ.
Также Савченко пожаловалась на нарушение ее прав из-за того, что в камере следственного изолятора за нею ведется постоянное наблюдение, даже в уборной.
"В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Камеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали видеокамеры. Все это о том, как людей закрывают, как унижается человеческое достоинство после «революции достоинства», — заявила Савченко.
Рядом с судом митингуют несколько десятков сторонников Савченко, само здание оцеплено двойным кордоном полиции.
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