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МИД России выразил возмущение в связи с массовым сносом памятников советским воинам в Польше
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МИД России выразил возмущение в связи с массовым сносом памятников советским воинам в Польше 

RT на русском 47 минут назад
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин заявил, что Россия возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам. «Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и её народа в годы Второй мировой войны», — цитирует ТАСС Кожина.
Кроме того, он заявил, что Москва решительно осуждает осквернение на Украине памятника герою Советского Союза Николаю Ватутину в украинском Бердычеве.
Ранее в Бердичеве Житомирской области Украины неизвестные разрушили мемориальную доску генералу Николаю Ватутину.
RT на русском: последние новости
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