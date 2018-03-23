МИД России выразил возмущение в связи с массовым сносом памятников советским воинам в Польше 

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин заявил, что Россия возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам. «Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и её народа в годы Второй мировой войны», — цитирует ТАСС Кожина.
Кроме того, он заявил, что Москва решительно осуждает осквернение на Украине памятника герою Советского Союза Николаю Ватутину в украинском Бердычеве.
Ранее в Бердичеве Житомирской области Украины неизвестные разрушили мемориальную доску генералу Николаю Ватутину.