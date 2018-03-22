Генпрокурор Украины подписал и объявил подозрение Савченко

Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе, в «действиях, направленных на свержение конституционного строя», «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористическом акте», «создании террористической группы» и «незаконном обращении с оружием».