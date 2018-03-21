Савченко обжаловала решение Рады о своем исключении из комитета по нацбезопасности

Киев, 21 марта. Украинский депутат Надежда Савченко подала иск в суд с требованием признать незаконным решение об ее исключении из состава комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне.

Верховная рада Украины 15 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко.

«Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны», — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Он также добавила, что постановление, которое приняли депутаты, является незаконным и подлежит отмене из-за отсутствия оснований.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление о снятии депутатской неприкосновенности и арест Надежды Савченко. Генпрокурор отметил, что следствие обладает неопровержимыми доказательствами участия Савченко в подготовке государственного переворота на Украине, а также в организации теракта в здании Верховной рады.

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