Луис Адриано: Я не говорил, что хочу играть за сборную Украины

Издание «Спорт Экспресс» напомнило болельщикам о том, что нынешний форвард "Спартака" Луис Адриано имел шансы оказаться в сборной Украины . Но в конце концов дождался, когда его пригласили в ряды пятикратных чемпионов мира. За сборную Бразилии Луис Адриано провел четыре матча. А вот как он пояснил давнюю украинскую историю в интервью российским журналистам.

— Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

— На самом деле все было не так. Меня журналист спросил — точно так же, как вы сейчас, — хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, — не было.

— А болельщики говорили, что Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

— Мне приятно, что так говорили. Но видите — в результате за Украину так я и не сыграл.