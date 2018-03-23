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Луис Адриано: Я не говорил, что хочу играть за сборную Украины
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Луис Адриано: Я не говорил, что хочу играть за сборную Украины 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Издание «Спорт Экспресс» напомнило болельщикам о том, что нынешний форвард "Спартака" Луис Адриано имел шансы оказаться в сборной Украины. Но в конце концов дождался, когда его пригласили в ряды пятикратных чемпионов мира. За сборную Бразилии Луис Адриано провел четыре матча. А вот как он пояснил давнюю украинскую историю в интервью российским журналистам.
— Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?
— На самом деле все было не так. Меня журналист спросил — точно так же, как вы сейчас, — хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, — не было.
— А болельщики говорили, что Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.
— Мне приятно, что так говорили. Но видите — в результате за Украину так я и не сыграл.
Напомним, что в состав бразильской сборной на матч против России главный тренер Тите пригласил игроков «Шахтера» Тайсона, Исмаили и Фреда, и воспитанников донецкого клуба Фернандиньо, Дугласа Косту и Виллиана, ныне играющих в «Манчестер Сити», «Ювентусе» и «Челси» соответственно.
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