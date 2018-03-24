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Лсуис Адриано: сборная России по футболу прибавит в игре к чемпионату мира
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Лсуис Адриано: сборная России по футболу прибавит в игре к чемпионату мира 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский футболисты на домашнем чемпионате мира покажут более качественную игру, чем в товарищеском матче против сборной Бразилии. Такое мнение журналистам выразил нападающий московского "Спартака" бразилец Луис Адриано.
В пятницу сборная России уступила в товарищеском матче бразильцам со счетом 0:3. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники».
"Был вчера на стадионе, и игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счет отразил реальное положение вещей на поле. Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на чемпионате мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и возможно кто-то вернется в строй", — сказал Адриано.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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