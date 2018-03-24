Лсуис Адриано: сборная России по футболу прибавит в игре к чемпионату мира

В пятницу сборная России уступила в товарищеском матче бразильцам со счетом 0:3. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники».

"Был вчера на стадионе, и игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счет отразил реальное положение вещей на поле. Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на чемпионате мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и возможно кто-то вернется в строй", — сказал Адриано.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.