В крымском музее отреагировали на сообщения о передаче золота скифов Украине

Ранее украинские СМИ заявили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Киеву.

"Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов , получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени", — заявил Мальгин.

По его словам, апелляционное заявление по существу не рассматривалось, и все остается как было по состоянию на декабрь 2017 года.

Музей Тавриды в Симферополе — один из четырех музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Нидерланды.