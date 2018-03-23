В крымском музее отреагировали на сообщения о передаче золота скифов Украине 

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин отреагировал на сообщения о передаче золота скифов Украине, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ заявили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Киеву.
"Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени", — заявил Мальгин.
По его словам, апелляционное заявление по существу не рассматривалось, и все остается как было по состоянию на декабрь 2017 года.
Музей Тавриды в Симферополе — один из четырех музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Нидерланды.
В 2016 году советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что разбирательство по вопросу возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов в Крым может растянуться на годы.