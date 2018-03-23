Заступиться за Савченко некому

То, что случилось в Киеве вчера, должно было случиться на гораздо более ранних этапах. Действительно, не имеющая необходимого политического чутья и опыта, отрезанная от финансов и спонсоров, Надежда Савченко бросила вызов, но так и не смогла дать генеральный бой своим противникам в лице действующей власти. Коллеги-парламентарии очень оперативно и почти единогласно дали добро на её уголовное преследование, после чего Герой Украины была взята под стражу. А в Шевченковский суд Киева уже поступило ходатайство об её аресте.

О том, как проходит земная слава на Украине, есть ли политическое будущее у Надежды Савченко и стоит ли ей ждать помощи от Запада, в интервью « Парламентской газете » рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

— Михаил Борисович, что происходит с Героем Украины Надеждой Савченко?

— Для понимания ситуации нужно отдавать отчёт в ряде обстоятельств. Во-первых, Савченко не принадлежит ни одному из «кланов» украинской политики, поэтому заступиться за неё некому. Второе, то, что сейчас происходит — это выполнение задания, которое поставил Пётр Порошенко силовикам, чтобы избавиться от неё, как фактора давления.

Впрочем, и сама Савченко упростила задачу для власти, она позволяла себе выступать с различными неоднозначными заявлениями, из-за этого спровоцировать её на конкретные невыгодные ей самой же шаги оказалось очень легко.

— Но у ситуации с Надеждой Савченко появилось теперь и другое, российское измерение. Насколько оно существенно?

— По ходу развития всей этой истории, очевидно, возникла идея, а почему бы не использовать провокацию с Савченко ещё и против Москвы

То, что сейчас происходит — это выполнение задания, которое поставил Пётр Порошенко силовикам, чтобы избавиться от неё, как фактора давления. Теперь версия складывается такая — она не просто готовила переворот, но делала это с участием России . Выглядит это как откровенный бред, но всё равно работает. Пример этому депутаты Рады , которые дружными рядами поддержали лишение её депутатской неприкосновенности.

— Но ведь история с Надеждой Савченко может развиваться непредсказуемо. Способна ли она стать катализатором более масштабной антипрезидентской кампании?

— Надо понимать, что у неё нет серьёзной команды, да и сама она некомандный игрок, лишена финансирования, в том числе внешнего, поэтому на что-то существенное вряд ли способна.

У неё и раньше-то политические перспективы были весьма туманны. Да, вернувшись из России, она имела неплохие стартовые позиции, но ввиду своего бесшабашного характера не смогла найти необходимую поддержку, в том числе спонсорскую. Она так и осталась одиночкой.

— Получается, что и в заточении ей теперь поддержки ждать неоткуда?

— Думаю, что хороший адвокат вполне способен развалить дело против Савченко. Более того, не исключаю при благоприятном развитии событий возвращения ею части былого рейтинга. И вот в таком случае нельзя исключать её включение в какую-то игру против Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.

Но в нынешних обстоятельствах, повторю, выглядит этот сценарий маловероятно.

— А заграница своей любимице не поможет?

— Запад, который её поддерживал в своё время, он же неоднородный, неодинаковый. Что касается официальных структур в Брюсселе и Вашингтоне, они не могут за Надежду Савченко вступаться, потому она сама ясно определила себя как «не друг» Запада, заявляя о его вмешательстве в майдан и так далее.

Думаю, что хороший адвокат вполне способен развалить дело против Савченко. Есть, правда, ещё и неофициальный Запад, например, депутаты, которые посещают Крым или им подобные. Поэтому возможно, что найдутся те, кто попытаются за неё вступиться. Они могли бы помочь ей, допустим, с поиском хорошего адвоката.

— Подытоживая, можно сказать, что о Надежде Савченко как о субъекте украинской политики можно забыть?

— Всё же нет. Она сильный человек, её сложно сломать, поэтому даже в своём нынешнем состоянии Надежда Савченко представляет определённую угрозу для власти.

Очевидно, что руководство Украины отдаёт себе отчёт в реальном уровне поддержки со стороны населения, понимает, что, мягко говоря, нелюбима народом. Поэтому любой, кто сможет публично высказывать накопившиеся претензии к власти, представляет серьёзную угрозу. А у Надежды Савченко такие возможности будут, например в рамках судебного разбирательства.

Ещё более опасной она станет, если не сядет в тюрьму. Тогда эта история получит новый импульс и, возможно, отвечать за весь этот спектакль придётся уже власти, генпрокурору и остальным.