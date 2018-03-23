Ещё
ЛНР предложила Савченко политическое убежище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛНР предложила Савченко политическое убежище 

Рамблер 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЛНР предложила депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко обратиться к руководству республики за политическим убежищем, сообщает «Обозреватель».
По информации издания, об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего. По его словам, Савченко может обратиться к ЛНР за политическим убежищем, если ей будет грозить лишение свободы, а власти республики обязательно рассмотрят этот вопрос.
Кроме того, Дейнего подчеркнул, что руководство ЛНР ни коим образом не причастно к тому, в чем Савченко обвиняют на Украине, а если бы и планировало убийство президента Петра Порошенко и других лидеров страны, никогда бы не заявило об этом публично.
«Луганск не вербовал Савченко и не строил с ней никаких планов по госперевороту на Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями», — подчеркнул он.
Надежда Савченко была задержана накануне. Депутату вменяют в вину подготовку терактов в Верховной Раде. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Савченко намеревалась взорвать в сессионном зале парламента две гранаты, а выживших коллег «добить» из автоматов. Сама депутат сообщила, что готовила лишь «политическую провокацию».
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации801
Савченко грозит «пожизненное»89
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети27
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение