ЛНР предложила Савченко политическое убежище

По информации издания, об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего . По его словам, Савченко может обратиться к ЛНР за политическим убежищем, если ей будет грозить лишение свободы, а власти республики обязательно рассмотрят этот вопрос.

Кроме того, Дейнего подчеркнул, что руководство ЛНР ни коим образом не причастно к тому, в чем Савченко обвиняют на Украине , а если бы и планировало убийство президента Петра Порошенко и других лидеров страны, никогда бы не заявило об этом публично.

«Луганск не вербовал Савченко и не строил с ней никаких планов по госперевороту на Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями», — подчеркнул он.

Надежда Савченко была задержана накануне. Депутату вменяют в вину подготовку терактов в Верховной Раде. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Савченко намеревалась взорвать в сессионном зале парламента две гранаты, а выживших коллег «добить» из автоматов. Сама депутат сообщила, что готовила лишь «политическую провокацию».