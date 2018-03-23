Два жителя Крыма получили срок за контрабанду и незаконное хранение оружия

городу Севастополю. Установлено, что два жителя полуострова по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС из Украины Россию основные части огнестрельного оружия. Один из них отвел себе роль по приисканию основных частей огнестрельного оружия на территории Украины, а другой — по их сокрытию и перевозке на личном автомобиле через границу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым

Действия нарушителей были пресечены сотрудниками УФСБ, который обнаружили запрещенные предметы в тайнике под пластиковой обшивкой автомобиля во время досмотра. Обвиняемые полностью признали свою вину.