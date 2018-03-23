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Два жителя Крыма получили срок за контрабанду и незаконное хранение оружия
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Два жителя Крыма получили срок за контрабанду и незаконное хранение оружия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Установлено, что два жителя полуострова по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС из Украины в Россию основные части огнестрельного оружия. Один из них отвел себе роль по приисканию основных частей огнестрельного оружия на территории Украины, а другой — по их сокрытию и перевозке на личном автомобиле через границу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Действия нарушителей были пресечены сотрудниками УФСБ, который обнаружили запрещенные предметы в тайнике под пластиковой обшивкой автомобиля во время досмотра. Обвиняемые полностью признали свою вину.
«ФедералПресс» напоминает, что молодая украинка приговорена к десяти годам за поставку наркотиков в Крым.
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