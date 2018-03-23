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Сестра Савченко: Надю подставили
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Сестра Савченко: Надю подставили 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом она рассказала в комментарии «1+1».
«Ее подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить саму ее? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение о ее моральном уничтожении. Кампания эта развернулась больше года назад», — отметила она.
По словам Веры Савченко, кампания против ее сестры началась после того, как президент Украины поехал на саммит НАТО в Польше и взял с собой Надежду Савченко.
«Он ее показал и после того закрыл в коморке… А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты…После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета», — заявила сестра народного депутата.
При этом она не назвала фамилии людей, планировавших уничтожить ее сестру, отметив лишь, что это были представители власти.
Ранее экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов прокомментировал ситуацию с Надежной Савченко.
«Шоу с Савченко стало ещё одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение», — подчеркнул он.
По его словам, позитивным также является превращение главных политических начальников на Украине в «легкомысленных и недалеких клоунов».
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