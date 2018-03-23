Сестра Савченко: Надю подставили

Об этом она рассказала в комментарии «1+1».

«Ее подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить саму ее? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение о ее моральном уничтожении. Кампания эта развернулась больше года назад», — отметила она.

По словам Веры Савченко, кампания против ее сестры началась после того, как президент Украины поехал на саммит НАТО Польше и взял с собой Надежду Савченко.

«Он ее показал и после того закрыл в коморке… А с Надей хотели общаться все политики, представители США , различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты…После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета», — заявила сестра народного депутата.

При этом она не назвала фамилии людей, планировавших уничтожить ее сестру, отметив лишь, что это были представители власти.

Ранее экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов прокомментировал ситуацию с Надежной Савченко.

«Шоу с Савченко стало ещё одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение», — подчеркнул он.

По его словам, позитивным также является превращение главных политических начальников на Украине в «легкомысленных и недалеких клоунов».