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В крымском музее опровергли сообщения о передаче золота скифов Украине
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В крымском музее опровергли сообщения о передаче золота скифов Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Информация об окончательном решении по передаче крымской коллекции скифского золота, оказавшейся в Амстердаме, украинской стороне «не находит никакого подтверждения», сообщил РИА Новости директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
При этом украинские СМИ в пятницу сообщили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Украине.
"Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени. Апелляционное заявление по существу не рассматривалась, все остается, как и было по состоянию на декабрь прошлого года", — сказал Мальгин.
"Музей Тавриды" в Симферополе — один из четырех музеев, чьи уникальные экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Голландию. Кроме него, экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».
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