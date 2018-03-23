Миссия МККК отправила в Донбасс стройматериалы и медицинские товары

"Через пропускной пункт «Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы, медицинские товары общим весом 190,4 тонны", — говорится в сообщении пограничной службы.