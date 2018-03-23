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Миссия МККК отправила в Донбасс стройматериалы и медицинские товары
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Миссия МККК отправила в Донбасс стройматериалы и медицинские товары 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса 11 грузовиков со строительными материалами и медицинскими товарами, сообщила в пятницу государственная пограничная служба Украины.
"Через пропускной пункт «Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы, медицинские товары общим весом 190,4 тонны", — говорится в сообщении пограничной службы.
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