Парадоксальность ситуации Савченко

Арест Савченко — это печальная история трансформации человека, который из героини патриотической трагедии превратился в персонажа фарса и стал жертвой собственного характера.

Немножко заигрался человек во все эти заговоры и «войнушки». Как сказала сама Савченко, для нее это была игра. Да, она хотела таким образом немного напугать власть — и всему есть предел. Савченко не видит предела — не чувствует ответственности за жизнь — как депутатов, так и простых людей.

Показания Савченко и то, как ее раскручивали на разные разговоры, свидетельствуют об инфантильности характера, который сочетается с воинственностью, готовностью и желанием воевать. И не важно где: в Ираке или на Донбассе, против Путина или Порошенко.

России на арест Савченко будут реагировать иронично-издевательски. Не следив за событиями последнего года, некоторые либералы вообще не понимают ситуации. Зато официальная российская пропаганда будет использовать арест Савченко для раскрутки нашего имиджа как страны, где происходят такие «ненормальные» процессы. Безусловно, в ход пойдут издевательства: Россия хотела наказать Савченко, а Украина сделала из нее героиню, спасала, а теперь и сама наказывает.

Во время ареста Савченко будет вести себя примерно так же, как в России. Будут разные политические заявления, не исключается и голодание. И вектор общественного мнения изменится: теперь к ней будут относиться, как к политической личности, а не просто человеку.

Кроме того, против Савченко очень сильно будет работать тот факт, что в Верховной раде в ее поддержку выступил Оппоблок. Сцена прощания с Шуфричем и Мураевым послужит негативным сигналом для многих.

И это еще одно проявление парадоксальности ситуации: Савченко стала чужой среди своих и своей — среди чужих. Сейчас она своя для избирателей Оппоблока, хотя мировоззренчески должна была быть на другом фланге.

Эта история личностная: она не повлияет никоим образом на доверие к военным. И это урок для всех нас о том, что не надо спешить создавать себе кумира — прежде всего следует детально посмотреть на позицию, психологию и поведение человека, а потом уже делать выбор.

Эта история будет иметь некоторые положительные последствия хотя бы потому, что депутаты ввели меры безопасности в Верховной Раде. Новость о том, что политики носят оружие, не стала большим открытием. Кто-то носил его просто так, а кто-то действительно несколько агрессивен в Верховной раде. Рано или поздно депутаты могли использовать оружие и в своих личных конфликтах. Это также сигнал к тому, что следует усилить контроль над неконтролируемым распространением оружия.

Так везде рамки не поставишь. Гранаты гуляют не только в сумке Надежды Савченко — чуть ли не каждую неделю на Украине происходят инциденты со взрывами.

Поэтому формально урок из этой истории вынесли. И надо делать значительно более серьезные выводы. В обществе много агрессии: как политикам, так и другим представителям государства надо задуматься, как осторожно и деликатно действовать, а заодно — нейтрализовать воинственные настроения. Сейчас их олицетворением стала Савченко, но такие невротические проявления, к сожалению, в больших масштабах присутствуют на Украине.