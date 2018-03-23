Что подтолкнет Украину к гражданской войне

Иначе гражданская война

Экс-наемник предупредил Украину об опасности ЧВК

«Создание украинской ЧВК сейчас нецелесообразно и даже опасно. Просто потому, что это приведет к вооруженной коррупции и созданию частных армий, которые будут работать на того, кто платит внутри. Создание частных военных компаний в воюющей стране — это гарантированный старт полномасштабной гражданской войны между олигархическими кланами», — считает он. Легализация на Украине так называемых частных военных кампаний до разрешения конфликта на Донбассе может привести к настоящей гражданской войне. Об этом эфире ObozTV на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний.

По его словам, этот путь еще предстоит пройти России

«Сирия с Донбассом закончится, а РФ на тот период окажется в полной, необратимой дипломатически-экономической блокаде. А наемники? Большая их часть вернется, а «кормовая база» бюджета сокращается. А обеспечения штыками — нет. Только усиливается. Зачем нам такое повторение?» — отметил бывший наемник.

При этом он приветствует позитивное разрешение этого вопроса по окончании войны на Донбассе.

«Посттравматическое состояние никто не отменит никогда. И люди, которым нравится воевать или убивать, будут себя реализовывать в социально опасный, уголовный способ, или в войнах и в борьбе с терроризмом. И выбор за Украину. Есть и уже проводятся операции, которые… на грани законодательства. Но все без исключения структуры ЧВК должны подчиняться непосредственно ГУР (Главное управление разведки. — прим. ред.), или СВР (Служба внешней разведки. — прим. ред.)», — убежден военспец.

Кроме того, он убежден, что законодательно надо запретить использование таких структур внутри страны.