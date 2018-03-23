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Что подтолкнет Украину к гражданской войне
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Иначе гражданская война 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-наемник предупредил Украину об опасности ЧВК
Легализация на Украине так называемых частных военных кампаний до разрешения конфликта на Донбассе может привести к настоящей гражданской войне. Об этом эфире ObozTV на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний.
«Создание украинской ЧВК сейчас нецелесообразно и даже опасно. Просто потому, что это приведет к вооруженной коррупции и созданию частных армий, которые будут работать на того, кто платит внутри. Создание частных военных компаний в воюющей стране — это гарантированный старт полномасштабной гражданской войны между олигархическими кланами», — считает он.
По его словам, этот путь еще предстоит пройти России.
«Сирия с Донбассом закончится, а РФ на тот период окажется в полной, необратимой дипломатически-экономической блокаде. А наемники? Большая их часть вернется, а «кормовая база» бюджета сокращается. А обеспечения штыками — нет. Только усиливается. Зачем нам такое повторение?» — отметил бывший наемник.
При этом он приветствует позитивное разрешение этого вопроса по окончании войны на Донбассе.
«Посттравматическое состояние никто не отменит никогда. И люди, которым нравится воевать или убивать, будут себя реализовывать в социально опасный, уголовный способ, или в войнах и в борьбе с терроризмом. И выбор за Украину. Есть и уже проводятся операции, которые… на грани законодательства. Но все без исключения структуры ЧВК должны подчиняться непосредственно ГУР (Главное управление разведки. — прим. ред.), или СВР (Служба внешней разведки. — прим. ред.)», — убежден военспец.
Кроме того, он убежден, что законодательно надо запретить использование таких структур внутри страны.
«Также законодательно прописать условия участия наших граждан в операциях за рубежом. Законодательно прописать страны, на стороне которых можно воевать всегда и без ограничений — это, в первую очередь, США и Британское Содружество. Должны быть прописаны и те, война за которых является противозаконной и считается терроризмом — это, в первую очередь, РФ», — подытожил экс-наемник.
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