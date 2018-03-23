Эксперт оценил ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса

Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда

До Майдана и последовавших за ним событий доля Донбасса в экономике Украины составляла 10%, а Крыма — 3,7%. В 2013 году МВФ оценил ВВП Украины в $179,6 млрд Таким образом, за четыре года Украина потеряла $98,4 мрлд.

Причиной ущерба названы потеря территории, энергоресурсов (Донбасс был «угольным Клондайком» не только Украины, но и всего СССР), предприятий и объектов инфраструктуры.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России . Власти полуострова провели референдум после насильственной смены власти в результате Майдана.

Майдан также вызвал неприятие жителей Донбасса, которые провели свой референдум об образовании ДНР и ЛНР.