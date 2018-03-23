Кто получил монополию на поставки угля из Донбасса?

Компания украинского предпринимателя Сергея Курченко стала единственным поставщиком угля из Донбасса. Конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру ФСБ . Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига и источник в руководстве компании «Ровенькиантрацит». Как пишет издание со ссылкой на неназванный источник, на монополизацию рынка пожаловались российские угольные трейдеры, которые якобы теряют миллионы рублей.

Кто такой Сергей Курченко и что сейчас происходит с углем Донбасса, рассказывает бывший донецкий предприниматель Энрике Менендес:

Энрике Менендес бывший донецкий предприниматель «Курченко, если посмотреть всю его историю, был тесно связан с семьей Януковича. И после Евромайдана, и после свержения Януковича Курченко пытался встроиться во многие процессы. Угольный трейдинг в Донбассе — это один из процессов, в которые Курченко более или менее успешно встроился. К этому все довольно давно шло, потому что Курченко и его структуры очень интенсивно подминали под себя функцию „прокладки“ между предприятиями Донбасса и российскими посредниками, при помощи которых организуется сбыт. Но я бы не называл Владислава Брига стопроцентно проверенным источником информации. Думаю, что на самом деле все немножко сложнее. Курченко — один из привилегированных провайдеров доступа к этой территории, но я думаю, что он не единственный. Он имеет достаточно сильные связи в России и может на довольно высоком уровне решать свои вопросы с доступом. Но я абсолютно уверен, что он не монополист, а один из, может быть, самый крупный, но не единственный. Уголь, который поставляется из Донбасса, незаменим на Украине . Сейчас из-за блокады вся схема перестроилась на поставки в Российскую Федерацию, и фирмы-посредники, или, как мы их называем, „фирмы-прокладки“, стали играть очень большую роль. Наверняка речь идет именно об этом. Насчет того, какие конкуренты пожаловались, довольно сложно сказать, потому что сейчас в Донбассе большой разброд и шатание, ведь добыча угля на всех предприятиях Донбасса даже по весьма оптимистичной статистике самопровозглашенных республик упала. Какая там ситуация на самом деле, одному богу известно. Я знаю, что между Курченко и руководителями республик существует постоянно действующий конфликт интересов, поскольку в эту угольную схему интенсивно пытались залезть люди, например, Захарченко и Ташкент в ДНР. Если верить этой новости, что там убытки на миллионы рублей, миллионы рублей в контексте угольной индустрии Донбасса — это просто копейки: это, условно говоря, объем поставок за один день, потому что угольная индустрия Донбасса — это миллиарды долларов. Вероятнее всего, эта ситуация сейчас вылилась в публичную плоскость из-за того, что кто-то где-то не поделил какую-то сиюминутную конъюнктурную вещь».

В том, что Курченко удалось монополизировать рынок поставок угля из ДНР и ЛНР, сомневается и донецкий журналист Александр Наумов

Александр Наумов журналист «Угольные предприятия в Донецкой народной республике были переведены на внешнее управление, и фамилия Курченко в этой связи в республике не звучит и не звучала. Поэтому откуда эта информация насчет Курченко и компании „Газ-Альянс“, я не могу сказать, но с Курченко было связано несколько скандалов, которые были в республике еще несколько лет назад. Что касается вообще угольной промышленности в республике, то буквально недавно, пару недель назад, был большой скандал, и 25 человек, сотрудников министерства угольной промышленности и энергетики во главе с министром угольной промышленности и энергетики Голенко, были арестованы. Им вменяются махинации, экономические преступления в сумме более 100 млн рублей в какой-то период времени. Сами понимаете, это только сотрудники министерства, а сколько в этой схеме было задействовано людей, которые обеспечивали просто какие-то пути в реализации махинаций, наверное, только следствие скажет, и то непонятно, через какое время. Уж слишком большие деньги были замешаны в том, что эти сотрудники пытались или отмыть, или заработать на республике».

Сергей Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, занимает пост председателя наблюдательного совета группы ВЕТЭК, а также владеет харьковским футбольным клубом «Металлист». Генпрокуратура Украины обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги UMH.