ОБСЕ продлила мандат своей миссии в Украине

Киев, 22 марта / Синьхуа / — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/ продлила мандат Специальной мониторинговой миссии /СММ/ в Украине до 31 марта 2019 года. Об этом сегодня в своем микроблоге в «Твиттере» сообщило Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене

СММ ОБСЕ начала работу на территории Украины в марте 2014 года по просьбе Киева. В настоящее время в состав миссии входят свыше 700 международных наблюдателей. Большинство из них следит за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.