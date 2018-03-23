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ОБСЕ продлила мандат своей миссии в Украине
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ОБСЕ продлила мандат своей миссии в Украине 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Киев, 22 марта /Синьхуа/ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/ продлила мандат Специальной мониторинговой миссии /СММ/ в Украине до 31 марта 2019 года. Об этом сегодня в своем микроблоге в «Твиттере» сообщило Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.
СММ ОБСЕ начала работу на территории Украины в марте 2014 года по просьбе Киева. В настоящее время в состав миссии входят свыше 700 международных наблюдателей. Большинство из них следит за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.
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