Порошенко и Ле Дриан обсудили перспективы миссии ООН в Донбассе и выполнение «Минска-2»

"Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы. Стороны поддержали важность выполнения условий безопасности в рамках минских договоренностей и отметили большое значение продолжения работы в нормандской формате", — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Особое внимание в рамках переговоров они также уделили вопросам двустороннего сотрудничества, «реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции».