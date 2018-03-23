Раскрыты планы украинского «Антонова» обойти санкции против России через Белоруссию

ГП «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут секретные переговоры о создании сервисного центра в белорусской столице, что в перспективе позволит украинскому госпредприятию обходить санкции в отношении России , сообщают украинские СМИ.

По информации украинского издания LIGA.net, 20 февраля 2018 года между Минским заводом гражданской авиации №407, Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и ГП «Антонов» был заключен протокол о намерениях по созданию регионального сервисного центра на белорусской территории.

В копии протокола, текст которого приводит издание, говорится, что на базе центра планируется предоставлять услуги по поддержанию летной годности самолетов Ан, организовать ремонт купленных комплектующих изделий, обеспечивать продолжение ресурсов и сроков службы самолетов Ан, взаимодействовать по вопросу изготовления запчастей. Кроме того, в минском сервисном центре, как ожидается, будут собирать самолеты Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также выпускать запасные части на самолеты Ту-134.

В цитируемом украинским изданием документе договорится, что МЗГА организует встречу представителей «Антонова» с белорусскими авиаперевозчиками, в том числе «Белавиа», «Трансавиаэкспорт», «Рубистар» и «Генекс».

В случае принятия решения о совместной деятельности, по информации украинского издания, ГП «Антонов» обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в России, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники. После заключения соглашения о совместной деятельности МЗГА организует на своей базе представительство для «Антонова». Также ХГАПП должен направить списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА.

Напомним, в январе 2018 года президент ГП «Антонов» Александр Кривоконь говорил о планах по развитию сети сервисных центров компании, которые позволят обслуживать эксплуатирующиеся в России самолеты. Кривоконь уточнял, что речь идет о не менее 1 тыс. авиалайнеров. Как напоминает украинское издание, до того как возглавить «Антонов» Кривоконь более полугода был руководителем ХГАПП, находящегося в процедуре банкротства.