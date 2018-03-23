Ещё
Адвокат: Саакашвили лишили гражданства на основе поддельного заявления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: Саакашвили лишили гражданства на основе поддельного заявления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на основании поддельного заявления, утверждает адвокат политика Назар Кульчицкий.
Ранее в пятницу Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили о признании неправомерным указа Порошенко о лишении политика украинского гражданства.
На заседании адвокаты Саакашвили заявили, что в материалах дела имеется поддельное заявление политика с просьбой об украинском гражданстве. «Мы указываем на то, что в заявлении стоит поддельная подпись Саакашвили», — сказал Кульчицкий. При этом настоящее заявление политика в деле отсутствует, добавил он.
Именно поддельное заявление, по мнению адвокатов, стало главным основанием для лишения политика гражданства, так как в нем не указано, что в Грузии в отношении Саакашвили есть уголовные дела. «Михаил Саакашвили подписывал такое заявление перед получением украинского гражданства, но в нем указывалось наличие уголовных дел», — подчеркнул адвокат.
Представители Саакашвили также утверждают, что некоторые документы, предоставленные Государственной миграционной службой, «оформлены задним числом».
По словам адвоката политика Руслана Чернолуцкого, решение президента Украины о лишении Саакашвили гражданства — это политическое преследование. Адвокат отметил, что Саакашвили сейчас не может вести политическую деятельность на Украине. «Сегодня благодаря этому незаконному указу он (Саакашвили — ред.) является лицом без гражданства и ограничен в своих правах», — сказал Чернолуцкий.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.
РИА Новости: последние новости
"Вещи уже собрала": в семье Савченко рассказали, как она готовится к тюрьме Савченко объявила голодовку Савченко считает, что украинские СИЗО хуже российских
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации806
Савченко грозит «пожизненное»95
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети26
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение