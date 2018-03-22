«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»

Порошенко ужесточил правила въезда россиян на Украину

Украина ужесточила правила пересечения границы для граждан России . В частности, теперь о своем намерении въехать в страну нужно уведомлять заранее. Эксперты убеждены, что Киев постепенно движется к визовому режиму с Россией, мешает только неспособность организовать эти процедуры на границе.

Президент Украины Петр Порошенко своим решением ввел в действие решение СНБО Украины от 1 марта 2018 года о механизме предварительной проверки оснований для въезда на Украину. В частности, в решении говорится, что граждане из списка стран миграционного риска, в первую очередь, граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Кабинету министров Украины поручено разработать и внести в парламент необходимые изменения в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также о пограничном контроле. Одновременно с этим ужесточается ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставление жилья, регистрацию иностранцев и лиц без гражданства и оформление для них документов, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на Украине.

Это не первый шаг киевских властей по ужесточению правил въезда на территорию страны для граждан России. С 1 марта 2015 года попасть на Украину можно было только по загранпаспорту. Помимо этого, на границе выборочно могли потребовать приглашение от родственников или знакомых — граждан Украины. Особенно жестко это правило применялось к мужчинам-россиянам призывного возраста. Правда, в том случае, если мужчина был женат на гражданке Украине и путешествовал вместе с ней, достаточно было свидетельства о браке и обоих паспортов с отметками о регистрации брака.

На вопросы корреспондента «Газеты.Ru» представители пограничной службы Украины поясняли, что это связано с попытками препятствовать массовой инфильтрации возможных диверсантов и организаторов пророссийских акций.

С 1 января 2018 года Украины ввела в действие еще одну норму, о которой было объявлено еще в сентябре 2017 года. Официально нововведения внедрены для усиления миграционного контроля и касаются граждан 70 стран Азии, Ближнего Востока и России. Теперь, помимо заверенного приглашения, на границе нужно предъявлять не просто загранпаспорт, а биометрический, либо, при отсутствии такового, сдавать отпечатки пальцев.

Тут нужно отметить, что, начиная с 2014 года, украинский истеблишмент широко обсуждал идею закрыть въезд для россиян на Украину и максимально ограничить транспортное сообщение между странами. Количество поездов было сокращено за эти годы приблизительно в три-четыре раза, поезда в Крым и вовсе были отменены.

Летом 2017 спикер Верховной рады Андрей Парубий зарегистрировал в парламенте законопроект о введении виз для россиян, но он так и не был рассмотрен. По информации от источников в администрации президента Украины, противником этого законопроекта выступил лично министр иностранных дел Павел Климкин . Он высказал опасения, что если Россия введет зеркальные меры, на Украину будут вынуждены вернуться около 3 млн так называемых «заробитчан», что создаст серьезное социальное напряжение в стране.

Однако ужесточение правил пересечения границы привело к тому, что на Украину стало въезжать меньше россиян: в 2016 году въехали более 1,5 млн граждан России, в 2017 году уже — 1 млн 400 тыс. В основном, они приезжают к родственникам. Одновременно с этим только с начала 2018 года во въезде на Украину было отказано 648 россиянам.

При этом количество украинцев, которые периодически выезжают в Россию, неуклонно возрастает — в 2016 году в России ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м — уже свыше 5,7 млн Одновременно с этим Украина строго следит за тем, чтобы ее собственные чиновники не ездили в Россию. В случае необходимости такой поездки народные депутаты и чиновники обязаны уведомить СБУ и согласовать такую поездку. Чтобы избежать таких процедур, чиновники летают в Москву через европейские страны и старательно скрывают такие поездки.

Комментируя решения киевских властей о новых пограничных барьерах, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил, что Украина последовательно отдаляется от России во всех сферах жизни. И целевая аудитория этих решений, прежде всего, — широкие слои населения, в том числе и живущие в приграничных районах обеих стран. «По сути, Украина дождалась введения безвизового режима с ЕС , и реализовала первый этап ужесточения пограничных правил. Прошли президентские выборы в России, и за ними последовал следующий этап ужесточения», — говорит эксперт.

Эксперты не сомневаются, что последовательное ужесточение мер на границе — одна из составляющих грядущей избирательной кампании по выборам президента Украины, которые запланированы на весну 2019 года.

Теперь на границе будет формироваться не только полная база биометрических данных тех россиян, которые ездят на Украине, комментирует ситуацию политолог Руслан Бортник , но и база тех украинцев, которые приглашают к себе россиян.

«Киевские власти хотят создать максимальный вакуум для своего населения от российского влияния. Российские телеканалы отключили, соцсети отключили, теперь нужно ограничить общение между людьми», — говорит эксперт.