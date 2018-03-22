Ещё
В Киеве переименовали семь улиц и переулков в рамках декоммунизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве переименовали семь улиц и переулков в рамках декоммунизации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.
"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов", — говорится в сообщении.
По данным Киевсовета, улица Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых, улица Петровская в улицу Василия Щавинского, улица Новороссийская в улицу Опрышковскую, улица Александра Горовицы в улицу Василия Барки, переулок Михаила Реута в переулок Памвы Берынды, улица Пугачева в улицу Академика Ромоданова.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
РИА Новости: последние новости
"Вещи уже собрала": в семье Савченко рассказали, как она готовится к тюрьме СБУ заявила о задержании жительницы Крыма по делу о подделке документов Захарова напомнила Западу о хэштеге #FreeSavchenko
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции111
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»32
В Турции разбился истребитель19
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии289
Умственные способности Скрипаля оказались под угрозой30
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение