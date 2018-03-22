Ещё
Захарова предложила Западу вспомнить хештег #FreeSavchenko
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова предложила Западу вспомнить хештег #FreeSavchenko 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась отсутствием обсуждений ареста экс‐народного депутата Рады Украины Надежды Савченко. Она напомнила зарубежным коллегам о хештеге, который сопровождал посты западных пользователей соцсетей, пока та отбывала срок в российской тюрьме. Об этом Захарова написала на своей страничке в Facebook.
ОБСЕ не комментирует задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий. А Евросоюз? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста.
— Мария Захарова
Хэштегом #FreeSavchenko западные пользователи социальных сетей сопровождали свои высказывания об аресте Савченко за участие в покушение на мирных жителей, российских корреспондентов и незаконное проникновение на территорию России.
Сегодня днем депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко лишили дипломатической неприкосновенности и задержали за подготовку теракта в здании украинского парламента. За подобное решение проголосовали депуататы Рады.
360tv.ru: последние новости
Савченко испугала Порошенко своим возвращением из российской тюрьмы Опубликованы документы, доказывающие, что Савченко хотят посадить Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР Захарченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции111
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»32
В Турции разбился истребитель19
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии289
Умственные способности Скрипаля оказались под угрозой30
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение