Захарова предложила Западу вспомнить хештег #FreeSavchenko

ОБСЕ не комментирует задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий. А Евросоюз ? ПАСЕ? СПЧ ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста.

— Мария Захарова

Хэштегом #FreeSavchenko западные пользователи социальных сетей сопровождали свои высказывания об аресте Савченко за участие в покушение на мирных жителей, российских корреспондентов и незаконное проникновение на территорию России

Сегодня днем депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко лишили дипломатической неприкосновенности и задержали за подготовку теракта в здании украинского парламента. За подобное решение проголосовали депуататы Рады.