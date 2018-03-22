Захарова предложила Западу вспомнить хештег #FreeSavchenko 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась отсутствием обсуждений ареста экс‐народного депутата Рады Украины Надежды Савченко. Она напомнила зарубежным коллегам о хештеге, который сопровождал посты западных пользователей соцсетей, пока та отбывала срок в российской тюрьме. Об этом Захарова написала на своей страничке в Facebook.
ОБСЕ не комментирует задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий. А Евросоюз? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста.
— Мария Захарова
Хэштегом #FreeSavchenko западные пользователи социальных сетей сопровождали свои высказывания об аресте Савченко за участие в покушение на мирных жителей, российских корреспондентов и незаконное проникновение на территорию России.
Сегодня днем депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко лишили дипломатической неприкосновенности и задержали за подготовку теракта в здании украинского парламента. За подобное решение проголосовали депуататы Рады.