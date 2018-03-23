Захарова напомнила Европе о хэштеге #freesavchenko 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) «следит за ситуацией» с задержанием ан Украине депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, ещё и следить не начали. Главное, чтобы, когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?», — написала она на своей странице в Фейсбук.
Ранее 22 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Савченко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Позже следователь Службы безопасности Украины зачитал подозрение бывшей летчице и заявил ей о задержании.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у следствия есть «неоспоримые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт» в зале Рады. Луценко отметил, что боевыми гранатами преступники планировали уничтожить две ложи, минометами обрушить купол здания, а автоматами добить тех, кто выживет.
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