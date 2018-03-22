В Одессе напали на журналистов местного телеканала

Неизвестные напали на съёмочную группу одесского телеканала «Круг» во время съёмки сюжета о демонтаже киоска. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов Украины. «Когда начали записывать на камеру позицию представителя торговой фирмы, которой принадлежит МАФ (киоск), к оператору подбежал „титушка“, толкнул его, выхватил камеру и бросил на проезжую часть дороги», — рассказал один из сотрудников телеканала.

Он добавил, что полиция совсем не поспешила догонять убегающего злоумышленника.

Пострадавшие журналисты написали заявление в правоохранительные органы