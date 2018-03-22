Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича

«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. «Знамя новой Украины» рискует оказаться в тюрьме», — написал сенатор.

Ранее в четверг все фракции Рады, кроме Оппозиционного блока, поддержали представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение Савченко к уголовной ответственности. В четверг она была задержана и доставлена в СБУ по Киеву и Киевской области

Савченко подозревают в сговоре с целью изменения конституционного строя Украины силовым способом, подготовке посягательства на жизнь президента, подготовке к теракту, а также «в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении и передаче оружия».