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Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича
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Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в четверг прокомментировал задержание внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. «Знамя новой Украины» рискует оказаться в тюрьме», — написал сенатор.
Ранее в четверг все фракции Рады, кроме Оппозиционного блока, поддержали представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение Савченко к уголовной ответственности. В четверг она была задержана и доставлена в СБУ по Киеву и Киевской области
Савченко подозревают в сговоре с целью изменения конституционного строя Украины силовым способом, подготовке посягательства на жизнь президента, подготовке к теракту, а также «в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении и передаче оружия».
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