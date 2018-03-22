Умирающий президент Порошенко тащит за собой Савченко

Народный депутат Надежда Савченко арестована после показа в Верховной Раде Украины разоблачающего ее в подготовке госпереворота видео. Парламентарии единогласно сняли с нее депутатскую неприкосновенность, и практически все дали согласие на арест политика.

Савченко успела перекинулась парой слов с матерью и сестрой Верой. И через пару минут была «скручена». Несмотря на то, что теперь бывшая летчица для властей — персона нон грата, народ встречал ее на выходе из Рады восторженными криками и оскорблениями в адрес ее обидчиков.

Эксперты считают, что президент Украины Петр Порошенко дискредитирует и устраняет таким образом с политической арены скандального народного депутата, потому что очень боится ее. А страх этот внушает ему собственное «предсмертное» состояние — рейтинг украинского лидера в стране находится на уровне 5%. Вот он и тащит конкурента за собой в пропасть.

Владислава Дейнего "Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов", — цитирует полпреда ЛНР на переговорах в Минске "Московский комсомолец" . Эксперт добавил, что народный депутат пользуется в обществе большей поддержкой. «Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», — заверил Дейнего.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что, если следующие президентские и парламентские выборы пройдут честно, режим на Украине наверняка сменится. «Новые власти будут уже более сговорчивыми и готовыми к компромиссу с ДНР и ЛНР, а вот для Порошенко и его окружения в этой системе места уже не будет. Президент это понимает и потому продолжает цепляться за власть. В частности, он раскручивает дело против Савченко, которая якобы готовила государственный переворот… Не удивлюсь, если к концу года он организует против самого себя теракт, чтобы использовать его для введения особого положения и отмены выборов», — заключил Денисов.

Напомним, что генпрокурор Украины Юрий Луценко добился гонения Савченко после демонстрации «оперативной съемки» — ролика с разговором нардепа и ее сподвижника по переговорному обменному процессу Рубана с некими офицерами спецназа. Заговорщики собирались устроить госпереворот в стране, чтобы в прямом и переносном смысле устранить действующую власть. В частности, они планировали провести теракт.

Надежда Савченко не стала отрицать, что все прозвучавшее на записи она действительно говорила. Но все же оправдалась, что на самом деле не собиралась применять оружие против коллег-политиков, а только хотела проверить работу украинских спецслужб.