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Эксперт по безопасности: Бывшие и действующие силовики Украины формируют свою оргпреступность
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Эксперт по безопасности: Бывшие и действующие силовики Украины формируют свою оргпреступность 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
22 марта в ходе пресс-конференции «Страну накрывает волна криминала. Что делать?» эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заявил, что непрофессиональные действия правоохранителей грозят негативными последствиями для Украины.
«Со времен трагедии в Княжичах Киевской области в конце 2016 года (когда силовики перестреляли друг друга — ред.) общественность так и не услышала критичные и профессиональные выводы из этого события, поэтому подобные ситуации будут достаточно регулярно повторяться», — пояснил он.
Ярчайшим тому примером Шабовта назвал свежее событие, когда представители харьковского СБУ попытались задержать старшину роты полиции спецназначения ГУ НП в Киевской области, который активно занимался продажей оружия. По словам эксперта, малопрофессиональные действия СБУшников по поимке преступника завершились взрывом машины харьковчан, а сам подозреваемый исчез.
«При грамотном многовекторном планировании подобного задержания, продумываются возможные пути отхода противника. В том случае этого не было сделано. И опять тишина, как с Княжичами. Это продолжение советской традиции — когда все прячется внутри самой системы и не поддается никакой публичной оценке, а возможность общественного контроля напрочь исключена», — оценил Шабовта действия «чекистов».
Неспособность украинской системы критично оценивать саму себя приводит к другой тенденции: госслужащие, действующие полицейские, подкрепленные усилиями бывших работников силовых структур формируют свою организованную преступность. Эти люди знают все уязвимые места системы и свои действия маскируют под официальные.
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