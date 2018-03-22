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Экс-глава украинского Интерпола: Героизация футбольных фанатов — это колоссальная ошибка
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Экс-глава украинского Интерпола: Героизация футбольных фанатов — это колоссальная ошибка 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
Он считает реальной угрозой для страны людей, вернувшихся с войны в Донбассе, имеющих опыт боевых действий и не готовых трудиться. Общество, в свою очередь, не готово принять их обратно.
«Под каждым из политических деятелей есть созданные группировки. Мы совершили колоссальную ошибку, героизировав бывших футбольных фанатов, которые получили статус участников АТО и наградное оружие. Они вернулись из зоны боевых действий с явным пост-травматическим синдромом. И это говорю не я, а военный прокурор: 95% потерь военных — небоевые. Меня также пугает, что Украина стала полем разборок для этнических группировок оргпреступности. У нас разборки чеченцев, которых мы зачем-то называем «героями чеченского сопротивления». Они подрывают каких-то грузин с тюремными сроками за плечами, а оказывается «они боролись за суверенитет Украины», — посетовал политик.
Куликов сказал, что в таком случае должен быть однозначный приговор руководителям силовых ведомств. Однако ничего не меняется — министр МВД политически связан с главой государства. И если они начнут междусобойчик, то потеряют оба.
Для реальной же зачистки криминала потребуется всего около полутора месяцев. При условии получения командирами зеленого света от чиновников на принятия решений, а также отсутствия наказаний за эти решения. На сложные вопросы потребуется год, чтобы сбить волну — полтора, — уверен политик.
«Зачем защищать страну, где самый высокий уровень коррупции, где самая высокая детская смертность? Мы защищаем страну, откуда 95% молодых людей хотят уехать. Украина на 148— месте из 150-ти самых несчастных стран мире — где-то между Того и Суданом. Для начала необходимо обеспечить нашим людям жизнь, чтобы они понимали, за что они будут погибать», — резюмировал бывший нардеп.
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