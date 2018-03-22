Ещё
Захарова припомнила Западу хэштег #freesavchenko
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова припомнила Западу хэштег #freesavchenko 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на отказ ОБСЕ (БДИПЧ) комментировать задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом она написала на своей странице в фейбуке.
"А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста", — написала Захарова.
Также она напомнила про хэштег #freesavchenko.
"Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?" — отметила Захарова.
22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.
В 2014 году Савченко в России было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов. 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России.
Газета.Ru: последние новости
Опубликовано видео задержания Савченко Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко Савченко рассказала о встрече Захарченко и Тимошенко
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии200
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет150
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах113
Угрозы дошли до российской разведки103
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение