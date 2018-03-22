Захарова припомнила Западу хэштег #freesavchenko

"А ЕС ? ПАСЕ? СПЧ ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста", — написала Захарова.

Также она напомнила про хэштег #freesavchenko.

"Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?" — отметила Захарова.

22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко , у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.