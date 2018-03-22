Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на выдворение Гончаровой с Украины

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года. Комментируя ситуацию, Дезир заявил, что власти не должны выдворять журналистов из других стран-участниц ОБСЕ.

"На Украине полным ходом продолжаются притеснения журналистов. 17 марта власти под надуманными предлогами депортировали журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. Отмечаем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ в Twitter обратил внимание на этот вопиющий шаг киевских властей. Рассчитываем на более развернутую реакцию по этому противоправному сюжету", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он напомнил, что это уже восьмой случай, когда российские журналисты подвергаются насильственным действиям в нарушение международных обязательств Украины и внутреннего законодательства страны.