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Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на выдворение Гончаровой с Украины
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Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на выдворение Гончаровой с Украины 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 22 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на более развернутую реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на выдворение из Украины российской журналистки Натальи Гончаровой, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года. Комментируя ситуацию, Дезир заявил, что власти не должны выдворять журналистов из других стран-участниц ОБСЕ.
"На Украине полным ходом продолжаются притеснения журналистов. 17 марта власти под надуманными предлогами депортировали журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. Отмечаем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ в Twitter обратил внимание на этот вопиющий шаг киевских властей. Рассчитываем на более развернутую реакцию по этому противоправному сюжету", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Он напомнил, что это уже восьмой случай, когда российские журналисты подвергаются насильственным действиям в нарушение международных обязательств Украины и внутреннего законодательства страны.
"За период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года УВКПЧ ООН задокументировало девять случаев физических нападений или применения силы к журналистам, которые были совершены государственными субъектами или членами крайне правых групп, действовавших безнаказанно. Нет прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует созданию атмосферы безнаказанности и страха. До сих пор не установлены ответственные за убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета", — заключил дипломат.
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