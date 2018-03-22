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Савченко повели в СБУ пешком
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Савченко повели в СБУ пешком 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую заподозрили в подготовке теракта, из здания Рады в сопровождении следователей пешком направилась в управление СБУ по Киеву и области.
Покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, Савченко направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро «Арсенальная». Позже процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление СБУ по Киеву и области.
На вопрос «Интерфакса», куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: «В тюрьму».
Савченко сопровождали мужчины в гражданской одежде, которые не отвечали на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц были специализированные средства связи, предположительно, сами они являются представителями правоохранительных органов.
Ранее в четверг члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за снятие неприкосновенности с Савченко и поддержали ходатайство Генпрокуратуры о привлечении парламентария к уголовной ответственности. После этого Савченко задержали в зале украинского парламента.
Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.
В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
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