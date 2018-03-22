Савченко повели в СБУ пешком

Народный депутат Украины Надежда Савченко , которую заподозрили в подготовке теракта, из здания Рады в сопровождении следователей пешком направилась в управление СБУ по Киеву и области.

Покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, Савченко направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро «Арсенальная». Позже процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление СБУ по Киеву и области.

Савченко сопровождали мужчины в гражданской одежде, которые не отвечали на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц были специализированные средства связи, предположительно, сами они являются представителями правоохранительных органов

Ранее в четверг члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за снятие неприкосновенности с Савченко и поддержали ходатайство Генпрокуратуры о привлечении парламентария к уголовной ответственности. После этого Савченко задержали в зале украинского парламента.

Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко , что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.