Лукашевич: Россия поддерживает идею о «пасхальном перемирии» в Донбассе

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие» с 1 апреля и поручил постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину «на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия». Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта «весеннее» перемирие.

"Поддерживаем инициативу Донецка Луганска о дополнительном переподтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, которое должно, наконец, привести к полной и устойчивой «тишине» на линии соприкосновения", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

Он вновь призвал все государства ОБСЕ, имеющие весомое влияние на Киев, приложить усилия для предотвращения военной эскалации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.