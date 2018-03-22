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Лукашевич: Россия поддерживает идею о «пасхальном перемирии» в Донбассе
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Лукашевич: Россия поддерживает идею о «пасхальном перемирии» в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 22 мар — РИА Новости. Россия поддерживает инициативу ДНР и ЛНР о дополнительном подтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие» с 1 апреля и поручил постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину «на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия». Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта «весеннее» перемирие.
"Поддерживаем инициативу Донецка и Луганска о дополнительном переподтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, которое должно, наконец, привести к полной и устойчивой «тишине» на линии соприкосновения", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.
Он вновь призвал все государства ОБСЕ, имеющие весомое влияние на Киев, приложить усилия для предотвращения военной эскалации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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