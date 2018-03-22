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Косачев объяснил, в чем состоит вина Надежды Савченко
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Косачев объяснил, в чем состоит вина Надежды Савченко 

Российская Газета 1 час назад
Киевские власти преследуют Надежду Савченко потому, что панически боятся обнародования правды о событиях 2014 года. Такое мнение высказал ТАСС в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя задержание экс-депутата Верховной рады.
"Полагаю, что бы ни инкриминировали сейчас Савченко депутаты и прокуроры, главным их мотивом является страх", — считает Косачев.
По его мнению, в Киеве «панически боятся того, что достоянием всего мира станет правда о событиях 2014 года», следствием которых стали неконституционная смена власти, самоопределение Крыма и кровавые события в Донбассе, разрыв связей с Россией и тотальная зависимость Украины от подачек Запада".
"А также острейший кризис в отношениях Запада с Россией и режим взаимных санкций", — добавил сенатор.
"Бывшая народная героиня совершила намного более опасный проступок, по сравнению с которым любые потенциальные теракты меркнут: она посягнула на официальную мифологию о «евромайдане», — полагает Косачев. В этом контексте особенно выразительно звучит то, в чем силовики обвиняют теперь уже бывшего депутата: в сговоре для совершения действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
"Я даже не припомню более юридически точного описания того госпереворота, который произошел в результате событий 2014 года в Киеве. Именно на это указала генпрокурору и сама Савченко", — подчеркнул Косачев.
"Ведь началось все с «майдана». И когда (не говорю — если) выяснится, что в основании всего нынешнего «праведного» гнева Украины и Запада в адрес России — ложь и заговор тех, кто сегодня правит Украиной, это будет катастрофой не только для Киева, но и для многих европейских политиков. А потому крайне опасную Савченко, конечно же, нужно немедленно заставить замолчать", — заключил глава международного комитета Совета Федерации.
Ранее депутаты Верховной рады лишили Надежду Савченко неприкосновенности. Она была задержана прямо в здании парламента по подозрению в совершении целого ряда тяжких преступлений, включая подготовку теракта в здании Рады и покушение на убийство депутатов.
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Опубликовано видео задержания Надежды Савченко в Киеве Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко c главой ДНР "Шокирующее" видео с участием Надежды Савченко покажут в Раде
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