Савченко обматерила прокурора в зале суда 

Женщину разозлило сравнение с российскими военными.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обматерила прокурора во время судебного заседания в Киеве, где над ней идет процесс. Нардепа обвиняют в подготовке серии терактов, а также госпереворота на территории Украины.
Во время судебного заседания прокурор провел аналогию между делом Савченко и делом задержанных на Донбассе российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Подобное сравнение возмутило женщину.
Между сторонами возник спор, в ходе которого Савченко нецензурно высказалась в адрес государственного обвинителя.
Ранее сообщалось, что Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку прямо в зале суда.