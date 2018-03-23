Ещё
Савченко обматерила прокурора в зале суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко обматерила прокурора в зале суда 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Женщину разозлило сравнение с российскими военными.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обматерила прокурора во время судебного заседания в Киеве, где над ней идет процесс. Нардепа обвиняют в подготовке серии терактов, а также госпереворота на территории Украины.
Во время судебного заседания прокурор провел аналогию между делом Савченко и делом задержанных на Донбассе российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Подобное сравнение возмутило женщину.
Между сторонами возник спор, в ходе которого Савченко нецензурно высказалась в адрес государственного обвинителя.
Ранее сообщалось, что Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку прямо в зале суда.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ обнародовали переписку летчика ВСУ, обвиненного в крушении Boeing Савченко увидела безумный страх в глазах Порошенко при рукопожатии Савченко обвинила Героя Украины в сексуальных домогательствах
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ386
Набиуллина взялась за пенсии80
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого70
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение