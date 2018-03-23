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Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
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Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. С такими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла Надежда Савченко после суточного пребывания в застенках СБУ.
Надежду Савченко задержали 22 марта прямо в зале заседаний Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Изолятор, в котором проходил допрос, народной героине не понравился.
"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", — сказала Савченко журналистам, встречавшим ее у порога.
23 марта Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему депутату. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, Савченко готовила теракты в здании Верховной Рады и государственный переворот. Он продемонстрировал в Раде аудиозапись ее разговора с украинским общественным деятелем Владимиром Рубаном. На записи собеседники обсуждают «переворот», во время которого людей нужно «убирать физически».
Как пишет "Московский комсомолец", ходатайство Главной военной прокуратуры на 60-суточный арест Савченко поступило в суд лишь в 8.30 по киевскому времени. Дело будет слушать судья Евгений Сидоров — известный тем, что когда-то санкционировал арест подозреваемых в расстреле пророссийского писателя Олеся Бузины.
По данным издания, защищать Савченко будут высокоплачиваемые киевские адвокаты Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай. Все расходу взял на себя член парламентской фракции «Оппозиционный блок», владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев.
Защита намерена первым делом освободить Савченко из-под ареста. Адвокаты считают, что необходимости в задержании нет: никаких уголовно наказуемых действий Надежда не совершила и на допрос явилась добровольно.
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