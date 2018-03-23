Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной

Надежду Савченко задержали 22 марта прямо в зале заседаний Верховной рады . До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Изолятор, в котором проходил допрос, народной героине не понравился.

"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", — сказала Савченко журналистам, встречавшим ее у порога.

23 марта Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему депутату. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко , Савченко готовила теракты в здании Верховной Рады и государственный переворот. Он продемонстрировал в Раде аудиозапись ее разговора с украинским общественным деятелем Владимиром Рубаном . На записи собеседники обсуждают «переворот», во время которого людей нужно «убирать физически».

Как пишет "Московский комсомолец" , ходатайство Главной военной прокуратуры на 60-суточный арест Савченко поступило в суд лишь в 8.30 по киевскому времени. Дело будет слушать судья Евгений Сидоров — известный тем, что когда-то санкционировал арест подозреваемых в расстреле пророссийского писателя Олеся Бузины.

По данным издания, защищать Савченко будут высокоплачиваемые киевские адвокаты Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай. Все расходу взял на себя член парламентской фракции «Оппозиционный блок», владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев

Защита намерена первым делом освободить Савченко из-под ареста. Адвокаты считают, что необходимости в задержании нет: никаких уголовно наказуемых действий Надежда не совершила и на допрос явилась добровольно.